Segona jornada de protestes pel tancament de Nissan a Catalunya

Treballadors de Nissan tallant la Gran Vía aquest matí Foto: ACN

Segona jornada de protestes dels treballadors de Nissan pel tancament de les seves plantes a Catalunya. Després que aquest dijous la companyia nipona anunciés que posa fi a la seva activitat al país, centenars de treballadors s'han mobilitzat en contra d'una decisió que deixarà al carrer a més de 3.000 empleats.Els sindicats havien convocat concentracions davant dels concessionaris de Nissan a Barcelona, Granollers i Molins de Rei. En el cas de la capital catalana, s'han repartit en diversos punts, com és el cas de Gran Via on s'han aplegat uns 200 treballadors que han tallat la Gran Via durant 10 minuts al crit de "Guerra, guerra, guerra, Nissan no es tanca".A Granollers també hi hagut crits davant del concessionari i llançament d'ous. La manifestació que ha transcorregut sense incidents s'ha acabat desviant a la carretera del Masnou on també s'ha tallat la circulació durant uns minuts.En paral·lel, aquest mateix divendres la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, s'ha posicionat en contra de la nacionalització de les plantes de Nissan després que la companyia notifiqués ahir l'adeu de Catalunya. Segons Chacón, la nacionalització "no és realista", tot i que ha apuntat que "no hi ha cap escenari tancat". "Per respecte a tots els treballadors de Nissan afectats, ara hem de fugir de demagògies", ha apuntat Chacón. La nacionalització l'ha defensat la CUP i també Gabriel Rufián, cap de files d'ERC a Madrid. El tancament de les plantes de Nissan a Catalunya ha estat la fi d'un procés que s'estava gestant des de fa temps. En els darrers sis mesos, la producció a la Zona Franca s'havia reduït fins al 50%, una dada que era més que un senyal (fabricava només els models pick-up Navarra, Mercedes Classe X i la furgoneta NV). De fet, en aquests moments les fàbriques a Catalunya estaven ja al 30% de la seva capacitat. Malgrat les declaracions optimistes dels responsables polítics, aquest cop els treballadors la veien venir.

