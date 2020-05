El teletreball allarga la jornada laboral i impedeix desconnectar de la feina, segons una enquesta

El teletreball és una mesura que s'ha d'impulsar, però provoca que es treballin més hores i que no es desconnecti de la feina. Així ho manifesten la majoria de catalans que han treballat a distància durant el confinament, segons una enquesta sobre usos del temps i el confinament feta pública aquest divendres pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).El sondeig, fet en línia entre el 4 i el 15 de maig, pregunta, en una escala de 0 al 10, diverses qüestions sobre el teletreball. Una clara majoria assenyala que permet conciliar millor amb les responsabilitat familiars i amb el temps personal o gestionar millor el temps, però un 55,3% admet, en major o menor mesura, que treballa més hores que abans i un 54,3%, que està tot el dia connectat a la feina -incloent les respostes entre el 6 i el 10 en nivell d'acord.Sigui com sigui, un 26,6% creu que el teletreball pot ser un bona forma d'organització del temps, un 60,4% ho creu també però de forma compaginada amb el treball presencial, i un 11,8% n'és contrari. Aquesta mesura, en tot cas, té lleugerament més suport en els homes que en les dones.Així mateix, un 86,5% dels enquestats creu que les reunions telemàtiques s'haurien d'incorporar com una eina més de treball habitual, mentre que un 10,9% ho rebutja. Les dones s'hi oposen en major mesura, ja que un 14,4% de les que ha teletreballat n'és contrària.Pel que fa a les eines de treball a distància, només un 41,8% disposen d'un ordinador proporcionat per la feina i un 32,5%, d'un mòbil també de feina. Aquesta enquesta ha estat resposta per 3.560 persones, de les quals 1.065 han treballat des de casa durant el confinament, i és d'aquestes d'on han sortit els percentatges citats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor