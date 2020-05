Unes 200 persones protesten davant del concessionari de Nissan a Granollers

Unes 200 persones s'han concentrat davant del concessionari de Nissan a Granollers, on s'ha fet llançament d'ous i enganxades de cartells en protesta pel tancament de les fàbriques de la Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu, anunciat aquest dijous, i que deixarà a l'atur a més de 3.000 treballadors.Les protestes s'han desenvolupat sense incidents però davant d'una forta presència policial per part dels Mossos d'Esquadra. Tot i que finalment els manifestants s'han acabat desplegant cap a la carretera del Masnou, situada just al costat del concessionari, i l'han tallada.A part de Granollers, aquest matí els sindicats havien convocat concentracions davant d'altres concessionaris de la multinacional nipona situats a Barcelona i Molins de Rei. El tancament de les plantes de Nissan a Catalunya ha estat la fi d'un procés que s'estava gestant des de fa temps. En els darrers sis mesos, la producció a la Zona Franca s'havia reduït fins al 50%, una dada que era més que un senyal (fabricava només els models pick-up Navarra, Mercedes Classe X i la furgoneta NV). De fet, en aquests moments les fàbriques a Catalunya estaven ja al 30% de la seva capacitat. Malgrat les declaracions optimistes dels responsables polítics, aquest cop els treballadors la veien venir.

