El Govern, en contra de nacionalitzar les plantes de Nissan: «No és una opció realista»

Per respecte a tots els treballadors de Nissan afectats, ara hem de fugir de demagògies. La nacionalització no és una opció realista, per bé que no hi ha cap escenari tancat. Treballem per minimitzar l’impacte de la decisió i que els treballadors i els proveïdors tinguin un futur — Àngels Chacón (@angelschacon) May 29, 2020

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, s'ha posicionat aquest divendres en contra de la nacionalització de les plantes de Nissan després que la companyia notifiqués ahir l'adeu de Catalunya . Segons Chacón, la nacionalització "no és realista", tot i que ha apuntat que "no hi ha cap escenari tancat". "Per respecte a tots els treballadors de Nissan afectats, ara hem de fugir de demagògies", ha apuntat Chacón. La nacionalització l'ha defensat la CUP i també Gabriel Rufián, cap de files d'ERC a Madrid.Chacón, en una entrevista a Catalunya Ràdio a primera hora del matí, s'ha mostrat decebuda per la decisió. "Ens ha enganyat", ha afirmat contundentment. "Un cop presentat el pla de competitivitat, no vam rebre cap mena de 'feedback' i aquest ja va ser un indici preocupant", ha explicat.La consellera ha explicat que el Govern no té "garanties" que tornin els milions que la Generalitat ha invertit en diferents projectes de Nissan "si justifiquen que els han fet servir". "És difícil de revertir la situació, però pressionarem al màxim. Hem de treballar el futur dels treballadors de Nissan ja".En la mateixa línia s'ha expressat el vicepresident Pere Aragonès. "És molt difícil revertir la decisió", ha afirmat "però hi ha partit" i que es lluitarà "fins a l'últim minut". Aragonès ha apostat perquè l'executiu català abandoni la idea de les subvencions i pensi més en una entrada de capital conjunt per tal de tenir més capacitat d'incidència en les multinacionals. En una entrevista a Rac1, ha posat d'exemple que el govern francès és propietari d'una part de Renault. Un element que, segons Aragonès, condicions les decisions de l'empresa. El tancament de les plantes de Nissan a Catalunya ha estat la fi d'un procés que s'estava gestant des de fa temps. En els darrers sis mesos, la producció a la Zona Franca s'havia reduït fins al 50%, una dada que era més que un senyal (fabricava només els models pick-up Navarra, Mercedes Classe X i la furgoneta NV). De fet, en aquests moments les fàbriques a Catalunya estaven ja al 30% de la seva capacitat. Malgrat les declaracions optimistes dels responsables polítics, aquest cop els treballadors la veien venir.

