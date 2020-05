La jutgessa del 8-M rebutja investigar Fernando Simón

La jutgessa que investiga les mobilitzacions del 8-M ha rebutjat ampliar la denúncia i incloure el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, perquè la causa "no es dirigeix" a ell i perquè ja hi ha almenys dos jutjats que tenen procediments registrats i en tràmit contra ell "pels mateixos delictes". Per això, el remet a presentar l'ampliació de la denúncia davant d'aquestes instàncies judicials.En una providència, la magistrada que instrueix la causa, Carmen Rodríguez-Medel, accepta que l’Associació de Consumidors i Usuaris José María Mena es personi com a acusació popular, condicionada a la presentació d’un poder especial i de 1.000 euros en concepte de fiança, però li denega també l'ampliació de la denúncia en relació a un conjunt de funcionaris de la delegació del govern espanyol als que, "sense identificar, imputa una sèrie de delicte contra la vida, la integritat física o contra l'exercici de drets i llibertats".La jutgessa ha citat a declarar l’11 de març a set testimonis de diverses associacions, entre elles la CGT que va anul·lar una manifestació i que la Guàrdia Civil va atribuir a la Covid-19. A la providència, la magistrada també rebutja la petició d’un advocat de personar-se com a acusació popular per no complir amb els requisits legals, i de l’Associació del Dret a Decidir per no complir tampoc amb els requisits i per dirigir la seva acusació contra Simón, “que no ostenta la condició de denunciat en aquest procediment”.Davant de la “multitud d’escrits” que estan rebent en aquest procediment de persones no personades en la causa, la magistrada recorda que les al·legacions i sol·licituds de prova s’han d’articular a través de l’acusació popular. Una personació, remarca, que “fins ara ningú ha complert (estant en conseqüència en aquest procediment només el Ministeri Fiscal i l’Advocacia de l’Estat)"."Sense aquests requisits els escrits i documents no seran units al procediment", insisteix, tot recordant que “els únics fets investigats en aquest procediment fan referència a les decisions adoptades arran de la crisi sanitària de la covid-19 pel delegat del govern espanyol”. Franco està citat a declarar com a imputat el 10 de juny.

