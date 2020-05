La història d'èxit de la reconversió de la Sony a Viladecavalls: un mirall per a Nissan

Mobilitzacions dels treballadors de Sony de Viladecavalls. Foto: CCOO

"Tornaria a signar el mateix acord que vam fer fa una dècada per mantenir els llocs de treball", explica Ivan Ramos, l'actual secretari general de CCOO de Ficosa i president del comitè d'empresa de Sony durant el procés de reconversió

Ivan Ramos, a la dreta, presidia el comitè d'empresa de Sony Viladecavalls el 2010 Foto: @IvAn_Rv76

Interior del centre pioner en tecnologia per a la mobilitat elèctrica de Viladecavalls Foto: ACN

La planta de Ficosa a Viladecavalls. Foto: Ficosa

Nissan ha decidit tancar les tres plantes de Catalunya i deixarà sense feina a 3.000 treballadors directes i més de 20.000 de manera indirecta. La decisió no ha agafat per sorpresa les administracions, però ha activat protestes de la plantilla i ha motivat reunions d'urgència a Palau per mirar de trobar solucions . L'anunci de la companyia, mal digerida per la Generalitat i l'Estat per com s'ha produït - a l'executiu català es parla d'"engany" -, encara s'intenta revertir.Conscients de les dificultats de fer canviar d'opinió Nissan, algunes veus del món polític han parlat de nacionalització - una via descartada pel mateix Govern - i d'altres han plantejat la reconversió de les plantes per garantir els llocs de feina si es concreta la marxa de la companyia. La situació de l'empresa japonesa té similituds amb una història d'èxit de la reconversió industrial, precisament d'una altra multinacional japonesa: el de la Sony de Viladecavalls (Vallès Occidental) l'any 2010. La plantilla va deixar de fer televisors per passar a fabricar component automobilístics. Es van salvar un miler de llocs de feina.Mesos després de comunicar el tancament de la fàbrica de televisors en el pitjor moment de la crisi financera, que havia començat el 2008, es va arribar a un acord amb la catalana Ficosa per reindustrialitzar la planta amb la fabricació de components per l'automòbil, activitat que encara avui duen a terme, tot i que els treballadors de Viladecavalls no han escapat d'un ERTO pel descens de comandes associat al coronavirus."Si mirem el passat, tornaria a signar el mateix acord que vam fer fa una dècada per mantenir els llocs de treball", explica en declaracions a, Ivan Ramos, l'actual secretari general de CCOO de Ficosa i president del comitè d'empresa de Sony durant el procés de reconversió.Ramos va viure el procés en primera persona i assegura que el millor que els podria passar ara als treballadors de Nissan és trobar "un inversor amb suficient capacitat productiva i voluntat política per apostar per la mobilitat sostenible i garantir els 3.000 llocs de treball".L'anunci del tancament de totes les plantes de Sony a Europa l'any 2010, igual que ha passat ara amb Nissan, no va agafar per sorpresa els treballadors. Ja hi havia rumors que la multinacional nipona volia abaixar la persiana a Viladecavalls després que en els anys anteriors la plantilla hagués patit reestructuracions i acomiadaments. En el moment del tancament quedaven 1.000 dels 2.000 treballadors que havien arribat a ser. La situació va derivar en diverses protestes i manifestacions de la plantilla, tot i que no es va arribar a fer cap vaga de manera indefinida.Des del primer moment, el comitè d'empresa de Sony va apostar per buscar sortides en forma de reconversió de la planta perquè després de l'esclat de la bombolla immobiliària l'any 2008 i amb els efectes més durs de la crisi "el més important era salvar els llocs de treball", segons recorda el sindicalista.En aquell cas, i després d'un any de negociacions i converses entre Sony, els seus treballadors i Ficosa, es va arribar a un acord pel qual Sony va pagar 80 milions d'euros a la multinacional catalana, que es comprometia a mantenir les instal·lacions i la plantilla, que els japonesos s'estalviaven liquidar.L'acord també contemplava un període transitori de dos anys en el qual se seguiria amb la fabricació de televisors mentre s'anava adequant la planta a la fabricació de components d'automòbils basats en la tecnologia i l'electrònica.Segons Ramos, aquesta sortida va ser la millor que podien esperar davant del panorama desolador al qual s'enfrontaven, com el que tot just inicia ara Nissan amb la perspectiva d'una recessió fruit de la crisi sanitària del coronavirus. No obstant això, tot i que la reconversió va ser satisfactòria es va retallar part de la plantilla després de l'adquisició de Ficosa.Alguns van ser baixes voluntàries amb incentius i d'altres van ser víctimes de la reestructuració de la multinacional catalana, que va aplicar expedients de regulació temporal i va acomiadar a 250 persones. Amb tot, els treballadors que es van quedar del miler que n'eren van mantenir les condicions de treball de manera "pràcticament intactes"."El principi de la reconversió va ser molt suau i a mesura que avançava va ser molt dur veure que sobrava gent". L'aposta que feia Ficosa per l'electrificació dels cotxes era un nou producte enmig d'una gran crisi i "generava moltes incerteses" a tot el sector, apunta el líder sindical de CCOO.Avui, a la planta de Ficosa de Viladecavalls hi treballen 1.400 persones (l'empresa catalana va sumar als antics treballadors de la Sony els que tenia en plantes de Mollet i Rubí) i són punters en la fabricació de components de l'automòbil a tot l'estat espanyol. Ficosa, que també té relacions comercials amb Nissan i fa tres anys va passar a ser controlada per Panasonic , ha declinat fer declaracions per aquest reportatge amb l'argument de no "pressionar" la multinacional japonesa en l'actual situació.Després d'haver passat per una reconversió industrial que considera exitosa malgrat els esforços i situacions adverses, Ramos es mulla i apunta que "el futur ideal de Nissan passa per l'aposta pel vehicle elèctric".Segons el líder sindical, el canvi de cultura i de paradigma que s'està produint amb la mobilitat sostenible ha de servir per trobar inversors que puguin mantenir la capacitat de treball actual de les plantes de Nissan al país. "Fer una aposta clara pels vehicles no contaminants a Catalunya donaria un gran impuls a la mobilitat lliure de fum", apunta.Les administracions tant de la Generalitat com de l'Estat "haurien de fer una aposta política clara i buscar sinergies perquè Catalunya es converteixi en un referent de la mobilitat sostenible". "Catalunya no pot perdre aquesta oportunitat", conclou Ramos.

