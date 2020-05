​Una persona morta en l'incendi en un habitatge a Santa Coloma de Gramenet

Una persona ha mort en l'incendi en un habitatge de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), segons han informat els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat. El foc s'ha iniciat a les 8.46 hores en un habitatge de l'avinguda del Banús d'aquesta ciutat i cap a les 10.50 hores s'ha donat per apagat.Fins al lloc s'han desplaçat vuit dotacions de Bombers, així com d'altres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Mossos i policia local. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.

