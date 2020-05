El ple de Barcelona insta Nissan a repensar el tancament de plantes

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha provat una moció d'urgència per demanar a Nissan que repensi el tancament de plantes a Barcelona i l'àrea metropolitana. Tots els grups hi han votat a favor i han demanat a totes les administracions que treballin conjuntament per revertir la decisió de la companya japonesa.L'alcaldessa, Ada Colau, ha demanat a la companya "revisar" la decisió, com ja va fer ahir i com també gan traslladat a Nissan el Govern, sindicats i patronals. Colau ha insistit en les ajudes públiques rebudes per la companyia - 74,5 milions d'euros en 20 anys - i ha defensat que Barcelona i l'àrea metropolitana són un "territori de futur" per la indústria.Des d'ERC, Ernest Maragall, ha reclamat tenir "iniciativa pública" per aconseguir revertir la situació i ha assegurat que acompanyaran els treballadors en les mobilitzacions i les negociacions amb la companyia. El líder del PSC, Jaume Collboni, ha plantejat que el front comú entre les administracions també serveixi per encaminar la indústria cap a una necessària "reconversió".La portaveu de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha defensat el futur del sector automobilístic a Catalunya i ha parlat de "missatges demonitzadors" que han fet perdre la confiança de sectors econòmics envers l'Ajuntament. EN la mateixa línia, María Luz Guilarte (Ciutadans) ha acusat el govern municipal de "desincentivar" l'activitat econòmica a la ciutat, mentre que Josep Bou (PP) ha expressat que les administracions "podrien haver fet alguna cosa més" per evitar el tancament de plantes.Des de Barcelona pel Canvi, el regidor Manuel Valls, ha reclamat a l'Ajuntament "canviar el discurs" sobre la indústria i l'economia a la ciutat.

