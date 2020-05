Els sobiranistes i Podem reclamen la llibertat «immediata» de Sànchez i Cuixart

Fins a nou formacions amb presència al Congrés dels Diputats han signat un manifest en el qual demanen la llibertat "immediata" de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart després de l'informe d'Amnistia Internacional en el qual es defensa l'alliberament dels dos dirigents independentistes a l'empara del dret internacional. El text compta amb el suport de les formacions sobiranistes -ERC, Junts per Catalunya (JxCat), la CUP, el PNB, Bildu, el Bloc, Més País, el BNG- i també amb el d'Unides Podem."Considerem que l'informe d'Amnistia Internacional sobre Cuixart i Sànchez remès tant al Tribunal Constitucional (TC) com a les parts -Fiscalia, Advocacia de l'Estat, defenses i acusació particular- ha de ser pres en consideració per tots ells i, d'acord amb les conclusions, portar a la seva posada en llibertat de manera immediata", destaca el manifest, que també demana al govern espanyol una reforma del codi penal per derogar els delictes de sedició i de rebel·lió.L'aplicació d'aquests tipus penals -en concret el de sedició- es va fer "de forma contrària al principi de legalitat", segons detalla el manifest. El text, a banda, demana que els presos que estan en situació de semillibertat puguin gaudir de permisos mentre duri la crisi sanitària. Es tracta, segons els signants, d'evitar contagis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor