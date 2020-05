El «pin» de Felip VI que ha animat l'extrema dreta

Los pequeños detalles que salen desde el corazón son los más importantes y los que más se agradecen en los momentos difíciles. Como buenos guardias civiles nos hemos fijado en su solapa durante la recepción de hoy.

GRACIAS Señor por llevarnos tan cerca del corazón.#HablandoCLARO pic.twitter.com/eZ3FdTlqIt — Asociación PRO Guardia Civil (@APROGC) May 28, 2020

Que las formaciones de extrema derecha aprovechen el río revuelto es previsible, pero el gesto de ayer de Felipe VI es más q significativo.



¿Qué buscaba con un pin tricornio justo ayer? Los ultras lo tienen claro.



Si tanto le gusta la política, q se presente a las elecciones. pic.twitter.com/Nm8XW0FW9j — Jon Inarritu (@JonInarritu) May 29, 2020

Sabemos que SM nos lleva en el corazón y eso nos hizo ver un tricornio. Gracias Señor 🇪🇸.

A la orden de SM #HablandoCLAROhttps://t.co/AKIuJpDc5u — Asociación PRO Guardia Civil (@APROGC) May 29, 2020

Enmig de la mala maror entre l'executiu de Pedro Sánchez i la Guàrdia Civil per la destitució del coronel Diego Pérez de los Cobos com a cap de la Guàrdia Civil a Madrid per l'informe sobre els fets del 8-M, ara ha aparescut una nova polèmica. Durant una de les activitats que realitzava el monarca en el marc de l'agenda pel coronavirus dijous passat Felip VI va aparèixer lluint un pin que, segons determinats grups ultres és un tricorni de la Guàrdia Civil.Felip VI lluïa aquesta imatge a a la solapa de la jaqueta durant una reunió amb joves talents de l'estat espanyol en el marc de l'agenda que el monarca està realitzant aquests dies en relació a la crisi del coronavirus. Diversos perfils d'extrema dreta se'n van fer ressò de les imatges assegurant que es tractava d'un pin amb forma tricorni i que això era mostra de suport. "Gràcies senyor per portar-nos a prop del seu cor", afirmaven en un tuit.Pocs minuts després les xarxes ja anaven plenes amb la polèmica de les imatges, de les quals fins i tot el diputat basc Jon Inarritu se'n va fer ressò:Ara bé, poques hores després la Casa Reial s'ha pronunciat assegurant que el pin que lluïa el Borbó el dijous no era un tricorni si no un botó de la condecoració de l'ordre de Carles III, en un intent per apaivagar les flames en plena polèmica pel cas de De los Cobos. De fet, poc després que la Zarzuela s'hagi pronunciat, el grup ha acabat rectificant a les xarxes. "Sabem que S.M ens porta al cor i això ens va fer veure un tricorni", diuen a la piulada:

