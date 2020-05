La preinscripció universitària es podrà fer del 23 de juny al 29 de juliol

La preinscripció al primer curs de les universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic es farà entre els dies 23 de juny i 29 de juliol. La crisi del coronavirus ha obligat a endarrerir el calendari habitual, però els estudiants que vulguin accedir a un primer curs d'estudi de grau ho hauran seguint el procediment habitual a través del portal d'accés a la universitat. Un cop feta la preinscripció preinscripció per al curs vinent, els estudiants podran fer canvis en les preferències fins al mateix 29 de juliol, dia en què acaba el termini per fer el tràmit. Dos dies abans, el 27 de juliol, es publicaran els resultats de la selectivitat.El 6 d'agost sortiran els resultats de la primera assignació de places. Per matricular-se a la universitat assignada els estudiants tindran de termini entre el 7 i el 10 de setembre. La publicació de la segona assignació de places serà el 18 de setembre i la matrícula s'haurà de fer, en aquest cas, entre el 21 i el 23 de setembre.Els estudiants trobaran tota la informació sobre aquests tràmits i podran resoldre dubtes a través del canal Universitats de la Generalitat.

