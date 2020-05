El País Valencià sencer passarà dilluns a la fase 2

El País Valencià passarà a la fase 2 de la desescalada el proper dilluns, 1 de juny, les tres províncies alhora. Així ho ha anunciat aquest dijous el director del centre de Coordinació d'Emergències Sanitàries (CAES), Fernando Simón, en una compareixença al costat del titular del departament, Salvador Illa.Simón ha destacat la "bona evolució" de les dades i ha ressaltat que les dades obtingudes són de major qualitat i arriben més a temps per anar identificant casos i brots, que permeten accions molt locals de control.Simón també ha assenyalat que això no vol dir que els riscos hagin desaparegut i que es puguin oblidar les mesures de precaució.En les últimes 24 hores, el País Valencià ha registrat un total de 246 altes d'ingressats per coronavirus, set morts (un a una residència) i 24 casos nous positius confirmats per PCR, dos d'ells importats pels Estats Units.

