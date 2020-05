Trilla admet que els nens contagien poc

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha considerat que la reunificació de la regió metropolitana de Barcelona no afegirà excessiva mobilitat i ha afegit que el que caldrà serà estar molt amatents a l'aparició de nous casos. En declaracions a Catalunya Ràdio , ha afirmat que el més important serà "intentar detectar que no hi hagi nous brots". Ha vist amb bons ulls també que no s'hagi demanat el passi de Lleida a la fase 2 perquè cal mirar "cap a on poden anar aquests brots".D'altra banda, Trilla ha reconegut que els nens es contagien poc però ha alertat que "el problema és la relació amb els adults" i les aglomeracions de pares que es poden donar a les entrades a les escoles.

