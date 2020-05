Quinze anys sense Josep Maria Isanta, el jove assassinat durant la Patum de 2005

I avui ja en fa 15 que ens van furtar un tros immens de vida. Aquella maleïda i abominable nit que vam créixer de cop. ISANTA NI OBLIT NI PERDÓ! pic.twitter.com/X35n6EqJbj — Montse Venturós (@venturosm) May 28, 2020



#taldiacomavui de 2005 una vintena de feixistes armats amb navalles irrompien a l’espai de barraques dels col·lectius socials i polítics de la Patum de Berga.



Després de provocar i agredir diverses persones, van assassinar a Josep Maria Isanta, de 22 anys.



Ni oblit ni perdó. pic.twitter.com/lTaCj3u9b8 — Joan #NoPassaran (@Joan_VdG) May 28, 2020

🌹 15 anys de l’assassinat d’Isanta.



Ni oblidem ni perdonem! Per sempre! pic.twitter.com/fBnsRwkrRP — Casal Panxo (@casalpanxo) May 28, 2020

Pep Isanta, sempre està al cor de molts berguedans i berguedanes.

Ni oblit ni perdó! 15 anys de l’assassinat d’Isanta. https://t.co/w5XNvUASZA — Sara Simon (@s_sarasi) May 28, 2020

Nosaltres tenim clar el que vam viure aquella nit i les responsabilitats de cadascú i per això Ni oblidem ni perdonem!#Isanta#ACAB https://t.co/FycKGHmV6E — At. Col. Terra i Llibertat (@terraillibertat) May 28, 2020

'...m'has ensenyat un art de viure, has escoltat la meva veu, m'has fet costat quan jo ho volia, m'has animat a ser el què un creu. I aquesta llum del teu somriure, nen, i el teu pas ferm al caminar.’ #Isanta #NiOblitNiPerdó @traverock82 @MarcelTuyet https://t.co/WuIhcqpWNP — Anna E. Puig (@annaepuig) May 28, 2020

Dies que recordes com si fos ahir, una abraçada a la família, amics i amigues.



Ni Oblit Ni Perdó ‼️#Isanta #Berga #PaïsosCatalans https://t.co/MkqqnjFgm8 — Isaac (@_isaacsv) May 28, 2020

Josep Maria Isanta, el jove de 22 anys que va ser assassinat durant la Patum del 2005 ocupa aquest dijous el record de molts berguedans. Fa quinze anys que va ser assassinat en patir una agressió amb arma blanca a la zona del Canal Industrial de Berga. Aquest fet, sumat a l'actuació dels Mossos d'Esquadra, va atraure l'atenció mediàtica de tot Catalunya, i va crear una immensa commoció en el conjunt de la societat berguedana.A Berga, la mort d'Isanta és un dels fets més traumàtics que es recorden per Patum. Els fets van tenir lloc a la 1 de la matinada de dissabte 28 de maig de 2005, a la zona de l’avinguda del Canal Industrial, prop d’on se celebrava el concert de divendres de Patum i de la zona de barraques. La consternació i la impotència es van fer evidents en diverses concentracions espontànies que la ciutat va acollir després del crim.Els Mossos van detenir 18 joves relacionats amb l'agressió, alguns d'ells vinculats a la família dels Catoños i, per la seva banda, l'Ajuntament de Berga va suspendre tots els actes de Patum de dissabte. La policia catalana va rebre crits i xiulets en diverses ocasions d'aquell llarg i trist cap de setmana, i un col·lectiu de joves els va dirigir una expressiva pancarta diumenge a plaça: "Mossos, on èreu". El President de la Generalitat, Pasqual Maragall, també va ser rebut amb una forta escridassada diumenge a Patum de Lluïment.Una de les figures públiques més criticades d'aquells dies va ser la consellera d'Interior, Montserrat Tura, per unes polèmiques declaracions en què va defensar l'actuació policial i va carregar contra col·lectius de joves de la ciutat. Posteriorment, les seves paraules van ser reprovades pel ple municipal de Berga, gràcies als vots de CiU i ERC.El 2007 l'Audiència de Barcelona va condemnar nou dels acusats a penes d'entre 25 i 43 anys de presó, tot i que va establir una estada màxima entre reixes de 25 anys per a cadascun d'ells. Sis menors d'edats ja havien estat condemnats abans a penes d'entre 3 i 7 anys d'internament. Una majoria dels implicats ja hauria sortit de presó o estaria complint un tercer grau, segons fonts legals consultades. Un dels principals implicats en el cas Josep Maria Isanta, Santiago Sánchez Pachón (de 39 anys), va morir a la presó l'any 2011 per una sobredosi d'heroïna, tal com es van fer ressò els mitjans aleshores.Respecte de l'actuació dels Mossos, el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) va sentenciar que el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya indemnitzés amb 110.475 euros la família d'Isanta, després de considerar que hi havia hagut errors en el dispositiu policial desplegat durant la nit del crim. Aquest dijous molts berguedans amics i coneguts, entre els quals l'alcaldessa Montse Venturós, han recordat a les xarxes socials el jove Josep Maria Isanta, que va deixar una petjada molt important al teixit associatiu i cultural de la ciutat.

