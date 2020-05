Multa de 10.400 euros a una discoteca de Lleida per organitzar una festa durant l'estat d'alarma

La direcció de la discoteca Biloba de Lleida haurà de pagar una multa de 10.400 euros per haver organitzat una festa privada el passat dissabte. Aquest és l'import estipulat pel Ministeri d'Interior en referència a l'organització de festivitats i esdeveniments durant l'estat d'alarma activat per la crisi sanitària, i serà el que es demanarà quan es tramiti la sanció.Segons ha pogut saber aquest diari, els organitzadors de la festa, a la qual hi van assistir 26 persones, es van oposar inicialment a l'entrada de la Guàrdia Urbana al recinte justificant que aquella era una festa privada, un argument que ha estat canviat posteriorment. Després de la denúncia i atesa la repercussió mediàtica del cas, la direcció de la discoteca ha assegurat que té regulats els serveis de terrassa i bar i que, per tant, s'estava complint amb la llei en fer una trobada dins del local. En aquest context, no consta que la discoteca fes publicitat de l’obertura de la terrassa a partir de la primera fase de la desescalada, de manera que el servei es va obrir sense cap anunci previ.L'advocat de l'empresa, Pau Simarro, ha assegurat que les persones que estaven al local van mantenir les mesures de seguretat , una afirmació que es desacredita amb les imatges que els propis participants de la festa van penjar a les xarxes socials i que algunes van ser esborrades al cap d'unes hores. En les instantànies i vídeos s'evidencia com no es mantenen els dos metres de distància ni tampoc s'utilitzen mascaretes.La policia local només va poder identificar una persona de totes les que hi havia dins del local perquè la resta van marxar per evitar ser identificades pels agents.Aquesta festa no té cap vincle amb l'aniversari que van celebrar 20 persones i que ha estat un dels focus del rebrot de contagis a les comarques de Ponent.

