Victor Valdés, nou entrenador de l'Horta

💥💣📝| El nou entrenador de l'@uahorta de la pròxima temporada serà Víctor Valdés.



Experiències com a entrenador dels Juvenils del @edmoratalaz i del @FCBmasia.



🍀⚽️Esperem que tinguis molts èxits i encerts al capdavant del nostre club💪#SomhiHorta⚪⚫ #3div5 pic.twitter.com/GX7p8gv9zP — Unió Atlètica d'Horta (@uahorta) May 28, 2020

Victor Valdés és el nou entrenador de la Unió Atlètica d'Horta. Així ho ha confirmat el club del Grup 5 de la Tercera Divisió a les xarxes socials. L'exporter blaugrana va començar la temporada al Juvenil A del Barça, on va acabar enfrontat amb diversos directius del club per la seva gestió al capdavant de l'equip.Valdés, de 38 anys, inicia així una nova etapa com a entrenador després d'haver dirigit els juvenils del Moralataz i el Barça. Segons explica Mundo Deportivo, Valdés es mostra "il·lusionat de dirigir un equip català" i afronta aquest nou repte amb confiança. L'exporter blaugrana va ser un dels jugadors més prolífics de l'equip blaugrana durant la seva etapa al primer equip, aconseguint dues Champions League i diversos títols de rellevància.

