Govern, sindicats i patronal reclamen a Nissan «reconsiderar» el tancament

Després d'una reunió telemàtica, el Govern, els sindicats i la patronal han emès un comunicat conjunt en el qual demanen a Nissan revertir la decisió de tancar les plantes de Catalunya. "Instem Nissan a reconsiderar la decisió per responsabilitat davant dels seus treballadors i treballadores, davant de les empreses proveïdores i davant del territori que l'ha acollit els últims 40 anys", destaca el text, en el qual també constaten el "rebuig" al tancament pel seu impacte en nombre de llocs de treball.Els tres actors també es comprometen a treballar per "mantenir" l'activitat de Nissan i els seus proveïdors a Catalunya. "Posem en valor la unitat d’acció de les diferents administracions, patronals i sindicats per evitar que es confirmi el tancament definitiu dels centres de treball", assenyalen l'executiu, els sindicats i la patronal."La notícia és dolenta i injusta", ha recalcat el president de la Generalitat, Quim Torra, aquest mateix dijous al matí, quan ha apuntat que Catalunya "se'n sortirà" . La conselleria d'Economia treballarà de forma conjunta amb els ministeris corresponents -també ho faran Empresa i Treball- amb l'objectiu d'evitar que es concreti la marxa de Nissan. "Anirem a buscar recursos on faci falta", ha apuntat el vicepresident, referint-se als fons europeus anunciats ahir. "Comptem que el govern de l'Estat acompanyarà els treballadors en tot el que tenim per endavant", ha indicat.

