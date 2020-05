La xifra real d'ajudes públiques de la Generalitat a Nissan: 74,5 milions en 20 anys

La Generalitat ha mostrat el seu malestar aquest dijous per l'anunci del tancament de les plantes de Nissan a Catalunya després que, segons ha subratllat, rebessin ajudes per valor de 25 milions d'euros en els darrers 15 anys . Fa menys d'un any, però, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, elevava fins a quasi 75 milions el suport que havia rebut l'empresa automobilística per part del Govern, els darrers 20 anys.Ho feia en una resposta parlamentària a què ha tingut accésa la llavors diputada de Cs María Luz Guilarte, en el marc d'una bateria de preguntes sobre les gestions per evitar el tancament de les fàbriques. Segons s'hi destacava, l'executiu havia posat a disposició de Nissan "els instruments disponibles per facilitar el procés de transformació de la producció en què estan immerses les plantes de Barcelona, i facilitar les inversions necessàries per aquest objectiu", tot i que condicionat a un pla industrial que en garantís la viabilitat i continuïtat.I pel que fa a les ajudes ja atorgades per part de la direcció general d'Indústria i Acció els darrers 20 anys per "dur a terme projectes de desenvolupament de nous models i motors, inversions en actius productius i inversions destinades a la millora mediambiental", en citava dues línies. Per una banda, "préstecs en condicions preferents per un import total de 53.394.537 euros", els quals quantifica com una subvenció equivalent a 14 milions, i per l'altra, també "ajuts a fons perdut per un import de 18.788.280 euros".A més, en el mateix període, l'empresa hauria rebut per part de la direcció general d'Indústria i el Servei d'Ocupació de Catalunya "ajuts a fons perdut per un import de 2.283.184 euros vinculats a actuacions de formació". En total, per tant, les subvencions i préstecs tous sumarien una quantitat total de 74,5 milions en 20 anys, xifra que triplica l'anunciada per la Generalitat aquest dijous, per bé que en aquest cas es referia només als darrers 15 anys.

Resposta parlamentària sobre Nissan by naciodigital on Scribd

Sigui com sigui, l'Estat encara hauria aportat més recursos a aquesta empresa, per mantenir-ne la viabilitat. Segons un informe del comitè d'empresa de Nissan presentat fa un any, el ministeri d'Indústria hauria aportat un total de 154,6 milions d'euros, entre 2009 i 2019. En el mateix període, els sindicalistes quantificaven en 25,1 milions els recursos atorgats per part de la Generalitat. En total, per tant, quasi 180 milions.Segons va destacar el comitè, aquestes ajudes "són una mostra de l'aportació de la societat catalana i espanyola per al desenvolupament del negoci de Nissan al país", tot un "compromís social" al qual considerava que l'empresa havia de correspondre. Al final, però, aquests esforços no han estat suficient, provocant l'enuig tant de la Generalitat com del govern espanyol, qui assegura que el compromís contret anava en una altra direcció

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor