Joan Canadell: «Nissan ha tancat per culpa del govern espanyol»

I parlant d’Estats que ha fet UK? El Brexit per seguir sent competitiu industrialment i es reforça a Nissan.

Que ha fet França? Concentrar producció a Renault al seu país

Que ha fet Espanya, protegir les plantes espanyoles (no catalanes)

Que pot fer Catalunya? Res, no té Estat👇 — Joan Canadell (@jcanadellb) May 28, 2020

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha apuntat que les plantes de Nissan a Catalunya han anunciat el seu tancament "per culpa del govern espanyol". En una entrevista a l'ACN, Canadell ha assegurat que Nissan volia aixecar una nova planta a la Conca d'Òdena l'any 2006, però l'executiu central va pressionar perquè la inversió es fes a Àvila.A banda, en un fil de piulades en què també ha contraposat la gestió del govern espanyol amb la d'altres estat, com el britànic també amb Nissan o el francès amb Renault. "I què pot fer Catalunya? Res, no té estat", conclou."Nissan no ha invertit a Catalunya perquè, quan estava disposada a fer-ho, el govern espanyol no hi va apostar", ha dit. Després que aquest dijous es conegués la decisió del fabricant japonès , Canadell ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que la Cambra llençarà un projecte la setmana vinent per buscar sortides alternatives a les plantes en cas que el seu tancament sigui definitiu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor