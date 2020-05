Els 10 documentals esportius que no et pots perdre si has gaudit amb «The Last Dance»

Michael Jordan i la sèrie The Last Dance han tornat a posar sobre la taula els documentals esportius, un gènere audiovisual absorbent, addictiu i de gran recorregut entre el públic. Al llarg d'aquests últims anys les plataformes han anat incorporant títols, tant pel·lícules com sèries, als seus catàlegs, aglutinant un públic molt més divers al voltant d'esports que desconeixien.hem volgut seleccionar documentals d'un nivell tan exquisit com el de Jordan i els seus Bulls, per format i relat. Hem triat una gran varietat d'esports, equips i èpoques. La qualitat n'és el denominador comú. Tot i això, algunes obres venerades i guardonades per la crítica no les hem pogut incloure perquè no estan disponibles a les plataformes a Catalunya o no han sortit dels Estats Units. Aquesta és la nostra tria:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor