La patronal d'oci nocturn rebutja separar els clients de les discoteques per quadrícules

La patronal de locals d'oci nocturn Spain Nightlife veu "inviable" separar els clients de discoteques per quadrícules quan aquestes tinguin permès reobrir en la fase 3. La proposta ha estat elaborada per l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE) i l'altra gran patronal de l'oci nocturn a l'Estat, España de Noche, i Spain Nightlife la rebutja.A part d'inviable, la patronal veu "innecessari" dividir les pistes de ball en quadrícules per garantir la distància física de seguretat. "El públic dels locals d'oci nocturn és generalment educat, respectuós i sap complir les normes", defensen a través d'un comunicat. A més, defensen que les discoteques de la Xina no han aplicat cap mesura similar."La proposta criminalitza empresaris i clients. No fa falta engabiar la gent ni convertir les discoteques en un circ", diu el secretari general d'Spain Nightlife, Joaquim Boadas. El líder de la patronal defensa que l'ús de mascaretes seria suficient per garantir les mesures de prevenció necessàries.Boadas també critica que la proposta de l'ICTE i España de Noche proposi fer servir envàs d'un sol ús i reclama que es permeti un aforament del 50% als locals, i no del 30% com està previst.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor