La mobilitat entre Barcelona i les regions metropolitanes estarà permesa a partir de dilluns

El govern espanyol ha autoritzat aquest dijous que Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud s'unifiquin en una sola regió sanitària. Tots tres territoris continuaran almenys una setmana més en fase 1, però ja es permetrà la mobilitat entre Barcelona i la seva àrea metropolitana. Així ho han anunciat aquest vespre el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i el director del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, Fernando Simón.Sanitat també ha acceptat la petició de la Generalitat i Girona, Catalunya Central, el Garraf i l'Alt Penedès passaran a la fase 2 dilluns vinent. La petició va ser aprovada dilluns pel Procicat tenint en compte la situació epidemiològica d'aquestes zones. Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu continuaran una setmana més a la fase 2 tal com estava previst. Així mateix, els tècnics del Ministeri han decidit finalment que Lleida es mantingui en la fase 1 després de detectar-hi un brot de nous contagis. Pel que fa al cas de la regió sanitària de Lleida, el Departament de Salut va assegurar haver-lo detectat i aïllat a temps, però Simón va advertir ahir que conductes com les que van originar aquest repunt de casos poden provocar un rebrot de l'epidèmia, i va demanar de nou prudència a la ciutadania encara que es vagi avançant en la desescalada i es vagin aixecant algunes restriccions. D'aquesta manera, Sanitat accepta la petició de Salut, que prefereix esperar uns dies més abans que aquesta regió sanitària pugui canviar de fase. Illa ha agraït l'actitud "prudent" de la Generalitat en aquest sentit.El ministre ha dit que les decisions sobre el canvi de fase es prenen juntament amb les comunitats autònomes, amb qui hi ha un procés "fluid" de discussió. Els dilluns s'analitzen les propostes dels territoris i se'n va una avaluació tècnica i integral, i es discuteixen les peticions en reunions bilaterals amb les comunitats. Entre dimecres i dijous s'han fet nou reunions amb els territoris.Després d'unes primeres setmanes de polèmica per la decisió de mantenir zones del País Valencià en la fase 0, aquest dijous finalment Sanitat ha permès que tot el territori avanci cap a la fase 2. El govern espanyol accepta així la petició de la conselleria de Sanitat, que en un principi apostava per mantenir-se al a fase 1 per "prudència". Un cop estabilitzades de nou les dades epidemiològiques, dilluns la consellera valenciana Ana Barceló va sol·licitar formalment poder avançar de fase a partir de la setmana vinent.Per la seva banda, Formentera podrà passar a la fase 3 a partir de dilluns mentre que la resta d'Illes continuaran a la fase 2 malgrat que havien demanat avançar en el desconfinament. Pel cas de Formentera, Simón ha ressaltat que es tracta d'un territori molt concret i específic i que el pas a la tercera fase permet que ja es trobi pràcticament a la "nova normalitat". També han passat a la fase 3 diverses illes de les Canàries.En les regions que avancen a la segona fase ja no tindran franges horàries per sortir al carrer per fer esport o passejar, i ho podran fer més d'una vegada al dia Es reprenen parcialment les activitats restringides en la fase 1, amb limitacions d'aforament, com ara els restaurants amb servei de taula i les grans superfícies comercials, sense la possibilitat de romandre en zones comunes o recreatives.En l'àmbit cultural, entren en funcionament els cinemes i els teatres, així com els monuments i equipaments culturals, amb el manteniment de mesures de seguretat i d'higiene. Finalment, a la possibilitat d'anar a llocs de culte i assistir a vetlles i enterraments, s'hi suma també la celebració de casaments, amb restriccions pel que fa al nombre de convidats.El Ministeri de Sanitat ha notificat aquest dijous 38 morts per coronavirus amb data de defunció de l'última setmana. El total de víctimes mortals des de l'inici de la pandèmia se situa en 27.119, un més que ahir, segons les dades facilitades pel centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries que encapçala el doctor Fernando Simón. Dels 38 morts en l'última setmana, vuit són a Catalunya i sis a Madrid i Galícia.En les últimes 24 hores s'han notificat 182 casos, que suposen un lleuger descens respecte els 231 d'ahir. La majoria de casos nous es troben a Madrid, amb 67, i Catalunya, amb 39. D'aquesta manera, el total de casos confirmats se situa en els 237.906. En els últims 14 dies s'han diagnosticat 7.069 casos i en l'última setmana, 3.062. D'altra banda, hi ha 994 casos diagnosticats amb inici de símptomes en els últims 14 dies, i 244 amb inici de símptomes en els últims set dies.En la compareixença d'aquest vespre, Salvador Illa ha dit que les dades confirmen la tendència "sostinguda i positiva" dels últims dies i ha reiterat que l'estat d'alarma ha funcionat gràcies a l'esforç "exemplar" dels ciutadans i dels professionals sanitaris. Al seu torn, Fernando Simón ha dit que les dades "avalen" les decisions adoptades. La nova manera d'informar de les dades permet també detectar i aturar els brots de manera molt localitzada.

