Ingressa a presó un jove de 21 anys que fingia ser metge en una clínica privada durant la pandèmia

Arran d'aquesta decisió el jutge va autoritzar l'escorcoll del domicili del detingut. Allà, els Mossos van comissar material físic de suplantació d'identitat, i van trobar documentació que ara s'analitza per determinar si el noi havia exercit en altres centres mèdics i en diferents especialitats.En aquest sentit, la informació de la Ser apunta que el jove també s'havia fet passar per metge per col·laborar amb el grup Sanitaris per la República, cosa que va fer durant dos dies fins que va ser descobert. En aquest cas, sembla que es va fer passar per neurocirurgià de la Vall d'Hebron.