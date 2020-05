Calviño sosté que Nissan va comunicar una intenció «molt diferent» al gener

La vicepresidenta tercera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, ha afirmat que a la trobada que va mantenir juntament amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb Nissan al Fòrum de Davos al gener la companyia els va transmetre un missatge "molt diferent". En aquell moment, Sánchez va afirmar a través de Twitter que el manteniment dels llocs de feina a la fàbrica de Barcelona estaven garantits i aquest dijous, després de l'anunci de l'automobilística de tancar-la, ha estat criticat per haver fet aquesta afirmació."El missatge que es va donar a la reunió on vaig participar és molt diferent", ha dit Calviño a la comissió per a la reconstrucció al Congrés. Calviño ha dit que buscaran com "canalitzar de la millor manera possible" la situació i ha esperat trobar "solucions alternatives". "El que el govern farà és treballar amb la Generalitat, la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona, l'empresa i els treballadors", ha dit Calviño, que ha lamentat la decisió.Durant la compareixença a la comissió, la vicepresidenta ha defensat la necessitat d'impulsar "com més aviat millor" un pla d'inversions i reformes que considera que hauria de desplegar-se al voltant de sis grans pactes. Concretament, un pacte per a la transició ecològica i el desenvolupament de l'economia verda; un per a l'emprenedoria i la transformació digital; un tercer per a l'ocupació i la Formació Professional; un pacte per a la ciència; un per als serveis públics i un últim per al camp."Aquests plans comporten un important volum d'inversions públiques i privades", ha dit, i s'emmarca en el context del pla de recuperació de la Unió Europea i, per tant, s'ha d'alinear amb les recomanacions comunitàries. Calviño ha remarcat la importància del "diàleg" i la "concòrdia" per "abordar units" el repte que implica la crisi del coronavirus per a l'economia.Calviño ha insistit que la resposta de la Comissió Europea està "alineada" amb el que ha defensat Espanya i "pot proporcionar un suport important per als nostres plans de recuperació, per a aquest pla d'inversions i reformes", que ha de servir per "transformar" i "modernitzar" l'economia espanyola.El president de la Comissió per a la Reconstrucció, Patxi López, ha tornat a intervenir per demanar disculpes i demanar als diputats que estiguin "a l'altura" perquè si no són capaços de treballar en aquestes circumstàncies, voldrà dir que "no serveixen per a res".López ha intervingut per fer que el diputat d'Unides Podem Enrique Santiago, que és membre de la mesa de la comissió, callés després d'haver pres la paraula des de la mesa per contestar a la diputada de Vox Inés Cañizares, que ha parlat de "piròmans comunistes".Santiago ha criticat López en una piulada a Twitter i ha dit que és "inacceptable" que hagi permès que Vox hagi "insultat" el Partit Comunista, així com que hagin interromput el vicepresident Pablo Iglesias al matí.

