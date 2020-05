Sanitat notifica 38 morts per coronavirus en l'última setmana

El Ministeri de Sanitat ha notificat aquest dijous 38 morts per coronavirus amb data de defunció de l'última setmana. El total de víctimes mortals des de l'inici de la pandèmia se situa en 27.119, un més que ahir, segons les dades facilitades pel centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries que encapçala el doctor Fernando Simón. Dels 38 morts en l'última setmana, vuit són a Catalunya i sis a Madrid i Galícia.En les últimes 24 hores s'han notificat 182 casos, que suposen un lleuger descens respecte els 231 d'ahir. La majoria de casos nous es troben a Madrid, amb 67, i Catalunya, amb 39. D'aquesta manera, el total de casos confirmats se situa en els 237.906. En els últims 14 dies s'han diagnosticat 7.069 casos i en l'última setmana, 3.062. D'altra banda, hi ha 994 casos diagnosticats amb inici de símptomes en els últims 14 dies, i 244 amb inici de símptomes en els últims set dies.En l'última setmana han ingressat a l'hospital 301 persones, 94 de les quals a Madrid i 76 a Catalunya. Pel que fa als ingressos a l'UCI, en els últims set dies hi han hagut d'entrar onze persones, tres a Madrid i una a Catalunya.

