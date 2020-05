Sandro Rosell: «Soc independentista de cor, però de cap encara no»

L'expresident del Barça Sandro Rosell torna a ser protagonista de la jornada. En una entrevista a El Món a RAC1 , ha abordat el seu sentiment independentista, l'empresonament que ha patit durant dos anys, l'enfrontament amb Joan Laporta a la directiva del Barça i altres temàtiques polèmiques al llarg de la seva presidència al club blaugrana. Rosell ha assegurat que ell "és independentista de cor però de cap encara no". "Veig coses que no m'agraden com ara que la televisió nacional censuri programes. Aquest no és el meu país. Hi ha moltes coses que hem d'arreglar a casa abans de criticar la resta", ha reblat al programa de Jordi Basté.Rosell també ha tingut bones paraules per l'expresident blaugrana Joan Laporta. "He parlat amb Joan Laporta després de sortir de la presó. Em va trucar i vam estar parlant molta estona. Va estar molt bé. Li vaig dir que, sincerament, jo no li hauria trucat", ha explicat Sandro Rosell, que també ha abordat el tema sobre el contracte de Neymar o l'acció de responsabilitat contra la presidència de Laporta. Podeu recuperar tota l'entrevist en aquest enllaç. Rosell també creu que el seu empresonament durant prop de dos anys abans de ser declarat innocent demostra que a l'estat espanyol hi ha unes "clavegueres" que no respecten la presumpció d'innocència. Per això, entén els seus amics i coneguts que quan va ser arrestat van dubtar de la seva culpabilitat, i ara veu amb "més prudència i menys sorpresa" quan hi ha detencions de personatges rellevants o informes policials que són més valoratius que de fets. Rosell ho ha dit durant la presentació del seu llibre sobre el seu cas, els beneficis del qual seran per a pagar la defensa d'alguns presos.En tot cas, ha dit que la presó va ser molt més dura que l'actual confinament pel coronavirus. En una roda de premsa virtual, Rosell ha presentat el seu nou llibre, 'Una forta abraçada. Sis-cents quaranta-cinc dies i nits', llibre escrit en present, dia a dia, i per ordre cronològic, on l’autor ha volgut deixar testimoni de les experiències, les reflexions, els pensaments, els somnis i els malsons que va tenir durant 645 dies i nits a la presó.El títol s'ha publicat aquest dijous, dos mesos més tard del previst pel coronavirus, a Rosa dels Vents en català i a Plaza & Janés en castellà. Tots els drets d’autor que generi aquest llibre es donaran principalment a la fundació del pare Paulino, capellà de la presó de Soto del Real, i es destinaran a contractar advocats per a la defensa de presos preventius sense recursos. Sobre el títol del llibre, Rosell ha dit que es refereix a la falta d'afecte físic que hi ha a les presons.L'expresident blaugrana ha admès que escriure cada nit el va ajudar molt i va ser una teràpia, tot i que el fred sovint feia que fos dur. En l'actualitat, sosté que manté una rancúnia de 2 punts sobre 10 cap a algunes persones i que les perdona a totes, excepte a aquelles que van fer plorar la seva mare.

