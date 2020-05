Autòpsies a víctimes de la Covid-19 aporten descobriments importants sobre el virus

Els patòlegs del Centre de Ciències de la Salut de la Universitat Estatal de Louisiana (LSU Health New Orleans) van realitzar una primera sèrie d'autòpsies a afroamericans morts per Covid-19 a Nova Orleans i els resultats proporcionen informació nova i fonamental per guiar el control del pacient, segons publiquen a la revista The Lancet Respiratory Medicine "Vam descobrir que els petits vasos i capil·lars en els pulmons estaven obstruïts per coàguls sanguinis i hemorràgies associades que van ser claus en la descompensació i la mort d'aquests pacients", explica l'autor principal, Richard Vander Heide, professor i director de Recerca de Patologia de l'escola de Medicina de la LSU Health New Orleans."També trobem nivells elevats de dímers D i fragments de proteïnes involucrades en la descomposició dels coàguls sanguinis", segueix, si bé "el que no vam veure va ser miocarditis o inflamació del múscul cardíac, que els informes preliminars suggereixen que contribueixen significativament a la mort per Covid-19 ".Els pacients eren homes i dones entre 40 i 70 anys. Tots eren afroamericans i molts tenien antecedents d'hipertensió, obesitat, diabetis tipus II dependent d'insulina i malaltia renal crònica. En tots els casos, els pacients van acudir a l'hospital aproximadament de tres dies a una setmana després de desenvolupar tos lleu i febre (de 38 o 39 graus), experimentant descompensació respiratòria sobtada o col·lapse.Mentre que els patòlegs de LSU Health New Orleans també van trobar el mateix dany generalitzat en les estructures pulmonars involucrades en l'intercanvi de gasos vist en la primera epidèmia de SARS, la coagulació de vasos petits és una nova troballa que sembla ser específica per al coronavirus."El nostre estudi presenta un gran nombre d'autòpsies dins d'un grup demogràfic específic que experimenta la taxa més alta de resultats adversos dins dels Estats Units", assenyala la doctora Sharon Fox, directora associada de Recerca i Desenvolupament en el Departament de Patologia de la escola de Medicina de la LSU Health New Orleans."Les implicacions clau del nostre estudi inclouen el descobriment d'un mecanisme per a la patologia severa dins de la població afroamericana, probablement extensible a totes les persones amb malaltia greu, i possiblement un objectiu per al tractament terapèutic immediat", conclou el doctor Vander Heide."Els resultats també poden ser aplicables a un grup demogràfic més ampli que experimenti la malaltia greu per Covid-19", assegura el doctor Vander Heide, que afegeix que el tracte als pacients "ha d'incloure teràpia per atacar aquests mecanismes patològics".

