Demanen 164 anys de presó a dos joves per una violació en grup a una menor a Pineda de Mar

Un dels acusats va gravar sis vídeos d'uns 80 segons de duració total i 13 fotos. L'altre acusat va gravar una escena i la va publicar cap a les 8 del vespre del mateix dia al seu perfil d'Instagram, on tenia uns 800 seguidors. La xarxa social va retirar el vídeo pel seu contingut unes hores després. També va fer sis fotos. Cap a les 20.45 hores els acusats i els menors van sentir la sirena d'un cotxe de policia i van marxar corrent de la masia, deixant sola la menor. Els Mossos d'Esquadra només van poder accedir a tres dels quatre telèfons mòbils però un dels agents que van analitzar les imatges ha dit que es pot constatar la "implicació" dels acusats.Aquest dijous han declarat com a testimonis alguns dels menors d'edat que van presenciar els fets. En la majoria dels casos han dit que la noia no va demanar ajuda, que la roba se la va treure ella i que deia que volia tenir relacions. L'educadora social del centre de joves on assistien els acusats ha explicat que quan va conèixer els fets va activar els protocols tot i que els nois ho explicaven "com una cosa normal, sense donar-hi importància".Els acusats van estar a presó del 30 de març al 5 d'abril, però l'Audiència de Barcelona va reordenar el seu ingrés a presó el 4 de maig següent. En la seva declaració del dilluns els acusats van manifestar que ella se'n va "oferir" a tenir relacions sexuals, que aquestes van ser consentides i que abans de marxar li van dir que li deixarien el telèfon si volia telefonar a algú.La fiscalia demana 164 i 149 anys de presó pels acusats com a autors d'onze agressions sexuals greus a la menor. També els demana nou anys de presó més per a cadascú per tres delictes de pornografia infantil per haver gravat la víctima i els altres dos menors agressors mantenint relacions sexuals. A banda, els demana deu anys més d'allunyament de la víctima, deu anys de llibertat vigilada un cop surtin de presó i cinc anys d'inhabilitació per a qualsevol ocupació relacionada amb infants i menors. Al jove que va publicar el vídeo a Instagram li demana deu anys de prohibició d'ús d'aquesta xarxa social.