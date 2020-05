Un home es fa passar per policia i coacciona dones per mantenir relacions sexuals a Tarragona

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns a Constantí un home que es feia passar per policia i coaccionava dones per mantenir relacions sexuals. La investigació va començar al novembre, quan els agents van saber que hi havia un home que seleccionava dones joves sense acompanyant (entre elles dues menors) i fins i tot mostrava una falsa credencial policial.Les feia pujar al seu vehicle per obtenir favors de tipus sexual a canvi de no denunciar-les per haver comès alguna infracció. Se li atribueixen diversos fets a Tarragona, Reus, Salou i Cambrils, cinc durant el confinament, però també alguns del 2018. Ha ingressat a presó després de passar a disposició judicial.Els arguments que utilitzava per coaccionar les seves víctimes anaven des d’assumptes relacionats amb el consum de drogues durant les nits d’oci nocturn fins a no portar el DNI. Cinc dels casos denunciats corresponen al període de confinament de l’estat d’alarma per la crisi sanitària del coronavirus, un fet que va aprofitar per intentar aconseguir els seus propòsits.Els treballs d’investigació van permetre determinar que alguns episodis similars es remunten a l’any 2018, tot i que en aquelles ocasions no es va poder establir el mòbil sexual o no es van denunciar els fets. Un d’ells va tenir lloc a Valls, quan una dona va ser seguida per un desconegut amb el seu vehicle, i posteriorment un altre cas a les Terres de l’Ebre, on el detingut va intentar aconseguir favors sexuals per part d’una prostituta fent-se passar per policia. En aquest sentit, s’ha pogut constatar que en alguns casos recents, el detingut havia induït la víctima a prostituir-se amb l’objectiu d’intercanviar amb ella diners per favors sexuals.La investigació continua oberta davant la possibilitat que es puguin acreditar nous casos relacionats amb la mateixa persona detinguda. És un home de 33 anys, nacionalitat espanyola i veí de Constantí, on va ser detingut. Se li atribueixen tres delictes de detenció il·legal, set d'usurpació de funcions públiques, un d'inducció a la prostitució, un contra la llibertat sexual i d'exhibicionisme.

