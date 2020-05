S'enfronta a 22 anys de presó per abusar de menors mentre els feia de cangur

L'Audiència de Tarragona jutja aquest dijous un home que afronta 22 anys de presó per presumptes abusos sexuals a menors i exhibició de pornografia. Els fets van passar al Vendrell i, segons la fiscalia, l'home es tocava davant els menors o feia que aquests el masturbessin.Dues de les víctimes són un nen de sis anys i una nena de tres als quals va fer de cangur en una quinzena d'ocasions durant els mesos d'agost, setembre i octubre del 2017. Les altres víctimes tenien quatre i vuit anys, i eren filles d'una dona a qui va conèixer mentre feia de voluntari en la reforma d'una masia. El processat també va mostrar vídeos de contingut pornogràfic al nen de sis anys, segons el fiscal, que demana 2.000 euros d'indemnització per a cada víctima.El processat, sense antecedents penals, va fer de cangur a dos germans -un nen de sis anys i una nena de tres anys- l'any 2017. Segons el fiscal, en diverses ocasions que no s'han pogut concretar "amb l'ànim de satisfer els seus desitjos sexuals, al temps que es masturbava, feia que el menor el mirés o feia que el menor el masturbés, en presència de la menor". Igualment, l'acusat va mostrar vídeos de contingut pornogràfic al nen a través del telèfon mòbil.L'acusat, a més de fer aquestes tasques de cangur vivia i col·laborava en una comunitat de rehabilitació d'una masia. Entre gener i juny de 2018 l'home també va cometre abusos a les filles d'una dona que també hi anava, i que aleshores tenien quatre i vuit anys. Segons la fiscalia, "amb el mateix ànim de satisfacció sexual va fer que el masturbés la menor de quatre anys i es va masturbar davant d'ella, estant present la germana".Igualment, quan els dos menors a qui feia de cangur també acudien a la masia, durant els caps de setmana entre gener i juny de 2018, "es van quedar a soles amb l'acusat i aquest es masturbava davant seu o feia que el masturbessin". Quan es van descobrir els fets els familiars el van denunciar i l'home va ingressar en presó provisional el 15 de juny de 2018.La fiscalia demana 22 anys de presó. En concret, sis per a cadascun dels tres delictes continuats d'abús sexual a menors; tres anys més per un delicte continuat d'abús a menor -en aquest cas per presenciar els abusos; i, finalment, un any de presó per un delicte d'exhibició de material pornogràfic a menor.El ministeri públic sol·licita que l'home no pugui apropar-se ni comunicar-se amb tres de les víctimes durant set anys, i amb la quarta durant tres anys. A més, la fiscalia demana que el processat indemnitzi els representants legals dels menors amb 2.000 euros per a cadascun en concepte de danys morals.

