Barcelona condemnarà l'expulsió de gitanos de França mentre Valls era ministre d'Interior

El ple de l'Ajuntament de Barcelona aprovarà aquest divendres una declaració impulsada per ERC per condemnar l'expulsió de gitanos i el desallotjament de campaments a França entre el 2012 i el 2014, quan Manuel Valls era ministre d'Interior.L'estat francès ja ha estat condemnat pel Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) i ara els republicans han tirat endavant una reprovació a escala municipal, que comptarà amb el suport de Barcelona en Comú i Junts per Catalunya, segons han confirmat els dos grups a. El PSC no ha especificat si signarà o no, mentre que si no hi ha canvis d'última hora, Ciutadans, Barcelona pel Canvi i el PP no ho faran.Concretament el TEDH va condemnar França per violació dels drets a la vida privada i a la llar, i per no respectar el dret de recurs judicial efectiu. En la declaració que s'aprovarà demà, es recorda que durant el 2013 20.000 gitanos van ser expulsats de França i que qui ostentava la responsabilitat política de les expulsions és actualment regidor de Barcelona. El text, però, esmenta específicament el nom de Manuel Valls.La declaració també reivindica Barcelona com una ciutat "oberta a totes les persones, sense importar la seva ètnia, llengua, religió, gènere o orientació sexual".El text reclama que Barcelona exerceixi de "ciutat refugi". "L’Ajuntament de Barcelona es compromet a fer tot el que estigui al seu abast per garantir aquest reconeixement i per repudiar qualsevol acció en contra i aquells que les promoguin", recull la declaració.A més, ratifica el "compromís" de tots els càrrecs electes amb el Codi Ètic de l’Ajuntament, que es regeix per principis ètics com el respecte als Drets humans, la igualtat de tracte entre persones i l’exemplaritat que tot càrrec públic ha de tenir per garantir el prestigi, la dignitat i la imatge d'aquesta institució.A banda de l'aprovació de la declaració al ple, diverses entitats de la comunitat gitana han donat suport a la iniciativa d'ERC. És el cas de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya (Fagic) i de l'Agrupació d'Entitats Gitanes dels Països Catalans (AGIPCAT).

