Una empresa valenciana crea un test PCR per detectar el coronavirus en mascotes de manera ràpida

La companyia IberoGen, que forma part del Parc Científic de la Universitat Miguel Hernández (PCUMH) d'Elx, ha desenvolupat un test PCR per a la detecció primerenca del coronavirus en mascotes i altres tipus d'animals.Aquesta prova està dirigida especialment a veterinaris, experts en la cria professional i aficionats de les espècies més afectades com poden ser gats, fures o visons. No obstant això, el mostreig ho ha de realitzar un veterinari col·legiat, han explicat des de la institució acadèmica.El paquet de detecció de COVID-19, desenvolupat per IberoGen, compta amb dos tubs, el primer d'ells inclou un bastonet amb el qual es recull la mostra de les mucoses bucals dels animals.Un cop realitzat aquest primer pas, el bastonet s'introdueix en el segon tub, que inactiva el virus i manté el material genètic per a la seva posterior anàlisi en els laboratoris.A més del test de detecció en mascotes i altres animals i amb l'objectiu d'evitar la propagació del coronavirus i frenar nous contagis, la companyia del Parc Científic de la UMH, també, ha llançat un protocol de detecció de coronavirus en superfícies susceptibles d'ús quotidià com telèfons mòbils, teclats, manetes i interruptors.Aquesta anàlisi, basat en el protocol de l'OMS, també, resulta vàlid per analitzar la presència de virus en aigües residuals, un procés que, segons assenyalen els responsables de la companyia, és clau per controlar i monitoritzar possibles rebrots de COVID-19.IberoGen és una 'start-up' que ofereix un servei d'anàlisi genètica avançat i d'assessorament cientificotècnic d'alta especialització per tractar problemes agroalimentaris, veterinaris i mediambientals, a través de l'ús de la genètica com eina.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor