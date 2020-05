El director de l'«Sport», operat per un infart

El director del diari Sport, Ernest Folch, s'ha sotmès a una operació "providencial" per un infart amb obstrucció completa i gairebé total en tres punts del cor. Ell mateix ho ha explicat aquest dijous en una publicació a Instagram, en la qual envia un emotiu missatge d'agraïment a l'equip de l'hospital Quirón. "Vaig veure en directe com em salvaven la vida", relata Folch.El periodista ha compartit tres imatges d'ell, somrient, en què se'l veu afrontant amb força i optimisme el procés de recuperació. "Gràcies a ells -l'equip de metges que el va operar- i a la meva estimada família he pogut superar aquest tràngol", escriu.

