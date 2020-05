Roldán vincula els talls a la Meridiana amb el tancament de Nissan: «No ajuda gens»

La portaveu de Cs al Parlament, Lorena Roldán, ha advertit que "veure talls a la Meridiana o el Govern de la Generalitat demanant l'autodeterminació no ajuda gens" a mantenir Nissan a Barcelona.Ho ha dit aquest dijous en una roda de premsa telemàtica en què ha lamentat que el president de la Generalitat, Quim Torra, plantegi el dret a l'autodeterminació de Catalunya i demani un relator a les reunions amb l'Estat "quan hi ha tantes famílies que estan patint".Roldán ha reconegut que la decisió de Nissan de tancar les plantes de Catalunya respon a "causes econòmiques i estratègiques", però ha insistit que "hi ha coses que no ajuden", com que des de l'Ajuntament de Barcelona es vulgui "evitar un pla de reactivació del sector de l'automoció".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor