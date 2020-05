«Si la gent dona suport al comerç local, podrem sobreviure»

"Ens hem de readaptar i apostar per les vendes per Internet"

La crisi del coronavirus fa que plogui sobre mullat sobre els comerços locals. La supervivència dels petits comerciants ja fa anys que trontolla a les grans ciutats com Tarragona i la competència de les grans cadenes i l'e-commerce és cada vegada més ferotge. Tot i això, sembla que la pandèmia pot reconvertir aquest model de consum i portar un raig d'esperança als negocis de proximitat.Des de l'associació de comerciants de Tarragona, La Via T, asseguren que les botigues locals poden aportar més confiança en temps de coronavirus i expliquen que molts veïns hi han apostat. La dinamitzadora de l'entitat, Judith Sentís, afirma que les vendes estan superant les expectatives al centre de la ciutat i celebra la gran sensibilització que hi ha entre els consumidors.- Molt positivament i per sobre de les expectatives. A la fase 1 ja van obrir més del 70% dels establiments i amb la fase 2 arribem 90%. Encara no estan totes les empreses obertes, però tots coincidim en el fet que la rebuda ha estat molt bona. Tots estem valorant molt bé les primeres setmanes i estan per sobre del que pensàvem, perquè és cert que hi havia molt pessimisme. Les terrasses van donar molta vida a Tarragona i sembla que comencem a tenir normalitat.- Inevitablement, ens estem reconvertint. Des de l'associació de comerciants teníem pensades activitats al carrer i campanyes i ara ens trobem que ho hem de readaptar tot. Estem actualitzant la web i fent molta difusió dels enviaments a domicili i online. No havíem donat la importància que tenia aquest canal i no estàvem preparats per això, però estem veient que és la sortida i ens estem adaptant. És evident que no podem lluitar ni amb Amazon ni amb Privalia, però un nou model de comerç ve per quedar-se i hi hem de ser.- Sí. S'ha fet una campanya molt bèstia a Catalunya i la gent s'ha conscienciat molt. Veure la ciutat tancada ha fet que la gent imagini un escenari on tot aquest comerç pot desaparèixer aviat. S'aposta més per nosaltres i nosaltres ho aprofitarem per reinventar-nos. Sabem que serà difícil, però no impossible. Si la gent dona suport al comerç local, podrem sobreviure. Hem de conscienciar perquè tot quedi a casa.- Tenim por, però creiem que els petits comerços podem donar uns nivells de confiança diferents. Ho haurem de veure, però nosaltres aportem un altre valor afegint.

- Sigui fàcil o difícil ho estan fent. Per molts d'ells suposa una gran inversió: mampares, màquines d'ozó, gel... són molts diners. Hi ha coses que les hem comprat conjuntament per estalviar, però estem contents perquè s'està donant molt bon servei. El petit comerç és sinònim de confiança i això els clients ho valoren.- Ho valorem molt positivament. Tot el que sigui ajudar en aquests moments ho rebrem amb bons ulls i amb els braços oberts. Per exemple, que l'Ajuntament hagi apostat per una app és genial. Si tothom si adhereix, podrem fer moltes campanyes. Ja hi ha més de 100 establiments inscrits i crec que és una molt bona eina.- No podem calcular quan tornarà la normalitat. Ara, la gent la tenim, no ens marxarà, però ens preocupa no poder fer segons quines coses. Fèiem moltes campanyes al carrer que funcionaven i esperem poder passar l'estiu amb normalitat. Esperem fer "les botigues al carrer" a finals d'estiu per treure'ns tota la temporada i estem planificant una campanya de Nadal normal. Ara mateix no sabem res, però si no pot haver-hi aglomeracions prepararem campanyes digitals. Es tracta de reconvertir-nos.

