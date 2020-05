Les versions doblades o subtitulades en català amb inversió pública no arriben a Netflix

La Plataforma per la Llengua denuncia que la inversió pública en doblar i subtitular pel·lícules al català no té recorregut a Netflix, la plataforma d'streaming més popular del món. En un informe sobre la presència de la llengua a la plataforma , l'entitat assegura que 326 títols del catàleg disposen d'una versió doblada o subtitulada en català però que Netflix només n'ofereix quatre de totes elles.Destaquen que aquestes versions han costat més de 7 milions d'euros a la Generalitat, i responsabilitza també les distribuïdores i la CCMA de "no aprofitar una inversió ja feta". D'aquesta manera, l'entitat demana al Govern una política "efectiva" que garanteixi la distribució de les versions catalanes un cop estrenades als cinemes.Segons el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, Netflix "no tanca la porta al contingut en català, ja que n'ha introduït al catàleg en algunes ocasions i fins i tot ha fet una producció pròpia amb subtítols en català". Escuder apunta que Netflix els ha transmès que "no té cap problema a facilitar els àudios i subtítols en les llengües que fos sempre que els els facilitessin".L'informe assenyala que hi ha distribuïdores que han obtingut els ajuts per al doblatge o subtitulat per a l'estrena als cinemes que després no fan arribar a Netflix. També sosté que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals hauria de detectar què no està disponible a les plataformes digitals i fes arribar aquells doblatges i subtítols que pot cedir a les plataformes.Aquesta anàlisi va en consonància amb l'informe publicat aquesta setmana pel Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), en què alertava que la presència de les obres en català, en versió original, doblada o amb subtítols a Netflix "és gairebé nul·la, únicament" el 0,5% del catàleg.

Informe de la Plataforma per la Llengua sobre el català a Netflix by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor