El PSC suspèn de militància l'exalcalde de Tarragona pel judici del cas Inipro

Els regidors del PSC de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros i Begoña Floria han estat suspesos de militància del partit, després que la direcció de la formació hagi acceptat la baixa voluntària que van presentar dimecres un cop l'Audiència de Tarragona va confirmar que s'hauran d'asseure al banc dels acusats pel cas Inipro Segons han apuntat fonts del PSC a l'ACN, es tracta d'una mesura que afecta només la seva situació orgànica en la formació. Per tant, tots dos continuaran com a regidors del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Tarragona, almenys fins que hi hagi sentència.Aquest dimecres, Ballesteros i Floria van parlar amb el primer secretari del partit, Miquel Iceta, i amb el secretari d'organització, Salvador Illa, als quals van traslladar la seva renúncia voluntària, que va ser acceptada.De tota manera, segons marquen els estatuts del PSC, un cop hagués començat el judici automàticament haurien quedat suspesos de militància.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor