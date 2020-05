Colau insta Nissan a «revisar» el tancament de plantes

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat a Nissan que "revisi" la decisió de tancar les plantes a Barcelona i l'àrea metropolitana. Colau considera que la companya és a temps de repensar la decisió i ha reivindicat la trajectòria industrial de Barcelona i la voluntat d'"acompanyar" les empreses automobilístiques en la transició cap a la mobilitat sostenible.L'alcaldessa ha assegurat que el consistori no es resigna davant la marxa de la multinacional i ha defensat que Nissan ha d'assumir la seva "responsabilitat" amb el territori i els treballadors.El govern municipal també ha reivindicat el treball conjunt amb totes les administracions per trobar "una sortida" a l'anunci de la companyia.El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha assegurat que la decisió de tancar les plantes "pot sortir molt cara" a Nissan. El govern municipal es reunirà aquest dijous amb representants de la companyia per traslladar aquesta valoració.Colau i Collboni han evitat pronunciar-se sobre les propostes de nacionalitzar les plantes de Nissan que han posat sobre la taula des d'ERC i la CUP. El primer tinent d'alcaldia s'ha limitat a assegurar que qualsevol pla de viabilitat serà consensuat entre totes les administracions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor