Treure la mare de la residència

La Fina saluda la seva mare mentre hi parla per telèfon Foto: Sergi Cámara

D'altra banda, des de l'esclat de la pandèmia, a la residència de Manlleu s'han anat aplicant les mesures per minimitzar el contagi per coronavirus. Segons el centre, abans de tenir constància de casos positius a Osona, ja s'havien activat els primers protocols per detectar símptomes i aplicar mesures d'aïllament preventiu i, a mitjans de març, es van restringir les visites d'acord amb el decret aprovat per la Generalitat.

La Fina vol endur-se la seva mare de la Residència Aura de Manlleu per reduir el risc de contagi. Ja va perdre el pare per la Covid-19 i vol evitar patir un segon cas. "És dur perquè no et pots acomiadar d'ells", diu, mentre remarca que moltes famílies "ho han passat".Té l'esperança de poder emportar-se la casa i "que no agafi aquesta merdeta de Covid que se m'ha emportat el pare", afegeix.Com moltes altres famílies, la Fina es comunica amb la seva mare a través de videoconferència i amb visites a distància des del carrer. "Sempre que puc vinc a veure-la i me la treuen [al balcó]", explica.Durant aquests mesos, el centre s'ha comunicat amb les famílies de manera continuada. A més de la informació habitual que es proporciona als familiars o a través de l'app en què s'ha explicat l'evolució i mesures aplicades, també s'han habilitat telèfons directes per parlar amb els residents o videoconferències per pal·liar la falta de contacte directe.Un cop Osona entri en fase 2 de desescalada, es podran reprendre les visites de familiars al centre. Caldrà tenir cita prèvia i seran en àrees habilitades i seguint estrictes mesures de protecció.La residència té 132 places. Segons el centre, al llarg de la pandèmia, hi ha hagut 57 casos positius de coronavirus i han mort 13 persones. Actualment, nou dels residents són positius per coronavirus i n'hi ha 35 més que ja han superat la infecció i, per tant, s'han negativitzat.Les residències d'arreu han patit els efectes de la pandèmia del coronavirus. Són espais delicats perquè a l'edat avançada s'hi sumen les malalties prèvies i la fragilitat.La residència remarca que va ser un dels primers centres que va poder fer la prova PCR a tots els residents. Va ser a mitjans d'abril amb el suport dels professionals de l'Hospital de Sant Jaume de Manlleu, que està annex al centre.Això va permetre detectar diversos positius asimptomàtics i planificar la sectorització del centre. Es van desinfectar els espais i es van adaptar dues unitats per allotjar infectats amb Covid-19 i separar-los de la resta de residents per evitar contagis.L'equip de la Residència Aura ha rebut assessorament i suport per part de la resta de personal del Consorci Hospitalari de Vic, de Metges sense Fronteres i de l'Agència de Salut Pública, així com d'empreses, entitats i particulars que han donat equips de protecció. Des del centre, agraeixen "l'esforç i dedicació" dels professionals, l'assessorament d'altres entitats, així com "l'enteresa dels residents i la confiança i suport de les famílies".

Saludant els familiars des de fora de la residència. Foto: Sergi Cámara

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor