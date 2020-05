Iglesias, a Vox: «Els agradaria fer un cop d'estat però no s'atreveixen»

Els xocs que es produeixen entre el govern espanyol i l'oposició al Congrés dels Diputats es traslladen també a comissions com la de reconstrucció, on aquest dijous ha comparegut el vicepresident social, Pablo Iglesias. Si ahir la polèmica la va desfermar la dirigent del PP Cayetana Álvarez de Toledo acusant el pare d'Iglesias de ser un "terrorista" per haver format part del FRAP, la disputa aquesta vegada s'ha desencadenat arran de les paraules que ha adreçat el també líder de Podem a Vox: "Crec que els agradaria fer un cop d'estat però que no s'atreveixen".L'afirmació s'ha produït en el marc d'una reposta d'Iglesias al PP. Preguntat pels populars sobre si estava disposat a permetre compareixences del l'expresident i eurodiputat Carles Puigdemont en comissió, Iglesias ha respost que està disposat a "parlar amb tothom", també amb aquest líder d'un partit a qui "voten molts ciutadans espanyols". De la mateixa manera que, ha afegit, està disposat a parlar amb persones com Santiago Abascal o Iván Espinosa de los Monteros, a de qui ha dit inicialment que "sembla que vulguin fer un cop d'estat".Ha estat en aquest moment quan el propi Espinosa de los Monteros ha alçat la veu en considerar "tremendament ofensiva" l'afirmació del vicepresident. Iglesias, però, no només s'ha negat a retirar l'afirmació, sinó que ha volgut "precisar-la" amb la frase que, finalment, ha provocat que el dirigent de Vox marxi de la comissió al crit de: "No ho toleraré". Iglesias ha respost amb ironia amb un: "Tanqui en sortir".També hi ha hagut un moment de tensió amb el PP quan Iglesias els ha demanat un gir cap a la moderació i la prudència. "Són un partit fundat per diversos ministres d'una dictadura que van cometre crims innobles. Si algú ha tingut impunitat han estat els franquistes", ha etzibat tot posant d'exemple com Fraga va fer "un viatge d'una dictadura criminal a cap d'un dels partits més importants de la democràcia espanyola".La polèmica ha marcat el final de la compareixença d'Iglesias en la comissió de reconstrucció. El fil discursiu d'Iglesias ha pivotat en assenyalar que les polítiques d'austeritat aplicades a partir de la crisi del 2008 han estat origen de bona part de les febleses que té en aquests moments l'Estat espanyol per fer front la crisi sanitària, que també és econòmica i social. Tot i que la recepta de les retallades la va començar a executar el PSOE, el líder de Podem ha centrat tota la càrrega en el PP, amb qui el govern espanyol ha entrat en el cos a cos arran, especialment, de la batalla oberta amb la cúpula de la Guàrdia Civil per l'informe sobre el 8-M.Iglesias ha retret als populars els 7.000 milions d'euros de retallades en salut pública i els 5.000 milions en dependència, les privatitzacions i la precarització del treball. "Van ser equivocats i ens han debilitat com a país", ha assegurat tot convidant el grup que lidera Pablo Casado a fer un "exercici de dignitat" i reconèixer que va ser un error del qual ara se'n paga les conseqüències. "Li han tret a Espanya eines per afrontar una emergència com aquesta", ha deixat anar. La principal lliçó que considera que se n'ha d'extreure és que cal reconstruir la sanitat pública i reformar el sistema fiscal perquè sigui més redistributiu.Malgrat la discrepància pública amb el PSOE, ha reclamat de nou que cal un impost sobre les grans fortunes i una taxa de reconstrucció per augmentar la capacitat recaptatòria.

