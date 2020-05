El judici a Trapero es reprendrà el 8 de juny

El judici a Trapero i l’antiga cúpula d’Interior es reprendrà el 8 de juny amb les conclusions del ministeri fiscal. En una providència, l’Audiència Nacional fixa també per al dia 15 de juny l’anunci de les conclusions de les defenses i l’informe del fiscal i per al 16 i 17, els informes de les defenses i el torn d’última paraula.Les sessions se celebraran a la seu de l’Audiència Nacional a les deu del matí però les defenses i els acusats podran participar-hi per videoconferència des d’un òrgan judicial de Barcelona. El judici es va suspendre el passat mes de març sense nova data per reprendre’l. La decisió es va prendre el 13 de març, tres dies abans que es presentessin les conclusions definitives.L’Audiència Nacional havia decidit anul·lar bona part de les actuacions però, inicialment, havia deixat fora del paquet la vista contra Trapero. Posteriorment, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministeri de Justícia i la Fiscalia van pactar uns serveis mínims que exclouen la celebració de qualsevol judici.

