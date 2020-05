Torra i Sánchez pacten coordinar-se per revertir el tancament de Nissan

El tancament de les plantes de Nissan ha comportat la convocatòria urgent d'una reunió al Palau de la Generalitat amb el president Quim Torra, el vicepresident Pere Aragonès i els consellers Àngels Chacón -Empresa- i Chakir el Homrani -Treball, Afers Socials i Famílies-. També ha motivat una conversa entre Torra i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en la qual han acordat coordinar-se per tal de fer tot el possible de manera que Nissan reverteixi la decisió de marxar de Catalunya.Aquesta tarda, ha apuntat el president català, hi haurà una reunió entre l'executiu i els treballadors afectats, i Aragonès ha avançat que es posarà en marxa una "oficina tècnica" sobre l'adeu de la companyia. L'empresa japonesa, ha dit el vicepresident, ha d'assumir "responsabilitats". "És el moment de sumar interessos per la continuïtat de Nissan, i estarem en contacte amb els alcaldes dels municipis afectats", ha indicat Aragonès, en referència a Montcada i Reixac, Sant Andreu de la Barca i Barcelona."La notícia és dolenta i injusta", ha recalcat Torra, que ha apuntat que Catalunya "se'n sortirà". La conselleria d'Economia treballarà de forma conjunta amb els ministeris corresponents -també ho faran Empresa i Treball- amb l'objectiu d'evitar que es concreti la marxa de Nissan. "Anirem a buscar recursos on faci falta", ha apuntat el vicepresident, referint-se als fons europeus anunciats ahir. "Comptem que el govern de l'Estat acompanyarà els treballadors en tot el que tenim per endavant", ha indicat.Nissan, segons El Homrani, no pot prendre aquesta decisió "sense assumir el que representa" el tancament d'una planta "viable" per a més de 25.000 famílies. La decisió, ha indicat el conseller de Treball, també afecta proveïdors, empreses subcontractades i indústria auxiliar. "Hem de situar de forma molt clara que Treball, com a autoritat laboral, garantirà en tot moment els drets dels treballadors", ha indicat.Chacón ha lamentat que el Govern se sent "menystingut" per la decisió de Nissan. "No és irrellevant", ha assenyalat la titular d'Empresa, que ha quantificat en 25 milions d'euros les ajudes de la Generalitat en l'última dècada vinculades a projectes industrials. Aragonès ha indicat que el Govern continuarà amb la captació d'activitat econòmica en cas que l'empresa concreti a finals d'any l'adeu de Catalunya, i no ha descartat dotar d'incentius l'arribada de més companyies per substituir Nissan.

