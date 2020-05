Varoufakis diu a la Pimec que «els líders de la UE han traït Europa»

"Els líders de la UE han traït Europa". D'aquesta manera contundent s'ha expressat l'exministre d'Economia de Grècia, Yanis Varoufakis, convidat aquest dijous per la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec a un encontre telemàtic amb dirigents empresarials.Varoufakis, que és professor de Teoria Econòmica i Política de la Universitat d'Atenes, ha fet una intervenció molt crítica amb el pla de reconstrucció anunciat dimecres per la presidenta dela Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que segons ell només incrementarà el deute dels països més afectats per la crisi. L'exministre grec ha afirmat que "no hi ha una Europa social, però tampoc existeix de fet una Europa econòmica perquè no hi ha una política econòmica comuna, ni una política comuna d'inversions". Ha comentat breument la situació a Nissan, afirmant que la situació és dramàtica perquè, sense una política comuna europea, "el govern espanyol no la pot salvar perquè no té diners".Ha advocat per una política europea ambiciosa i comuna, amb harmonització fiscal d'ocupació, un sistema d'ocupació també comú i una planificació comunitària d'inversions. Varoufakis ha reclamat una forta pressió política per crear una Agència Europea d'Inversions que dediqués el 80% dels seus fons per a petites i mitjanes empreses, que segons ell "viuran temps molt difícils".Després de dir que "el capitalisme s'està autodestruint", ha assegurat que "la pandèmia ha estat la gota que ha fet vessar el got i ha augurat que la situació serà molt més difícil per a la UE que per als Estats Units i el Japó: "Perquè ells disposen d'un instrument que nosaltres no tenim, que és un banc nacional". El paper del Banc Central Europeu (BCE) és ben diferent, ha dit: "Si el BCE compra deute espanyol, l'afegeix al que ja porta acumulat el deute espanyol". Només els eurobons donarien sortida a la crisi i farien viable un projecte europeu que, actualment, "va cap a una desintegració".L'acte ha estat presentat pel president de la Pimec, Josep González, i ha comptat amb la participació de dirigents de l'entitat, del president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el president de la Plataforma Pimes, José Luis Roca, enre d'altres.

