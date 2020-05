Del coronavirus a la pobresa: un de cada tres sensesostre de Barcelona no ho era abans de l'epidèmia

Almenys 300 veïns de Barcelona s'han vist abocats al sensellarisme a causa de la crisi del coronavirus. L'Ajuntament ha fet pública la xifra aquest dijous en la roda de premsa per fer balanç de l'atenció a persones sense sostre i correspon al 33% del total de 1.025 persones ateses. Aquestes persones no vivien al carrer abans de l'epidèmia però s'han convertit en sense sostre després de perdre el seu habitatge habitual, ja sigui en pensions o en habitacions rellogades.Abans de l'epidèmia l'Ajuntament disposava de 2.200 places per a l'atenció a persones sense sostre. Durant els darrers dos mesos i mig les ha ampliat a 2.950, ja sigui amb gestió directa o a través de l'adjudicació a entitats del tercer sector, i ha mantingut actius set equipaments. S'hi ha destinat un pressupost de 9 milions d'euros.L'Ajuntament mantindrà 160 de les places extraordinàries fins al 31 de desembre. Corresponen a l'alberg d'atenció a dones sense sostre, a l'equipament per a persones amb addicions i al centre per a joves. Pel que fa al pavelló de la Fira de Barcelona a Montjuïc, pasarà a ser esclusivament de règim nocturn a partir de dilluns i els usuaris podran anar-hi a dormir, sopar, dutxar-se i esmorzar fins al 30 de setembre. En aquest cas es mantindran fins aleshores 450 places. Tarafa ha assegurat que es podrà redirigir els usuaris a altres centres durant el dia.L'Ajuntament assegura que ja hi ha 300 usuaris del centre que han demanat l'alta voluntària perquè han trobat lloc on viure.La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha informat que habitualment el 50% de les persones sense sostre ateses a Barcelona són de fora de la ciutat. Durant l'epidèmia, el 30% de les persones que han anat als centres habilitats tampoc són veïns de Barcelona. "Cobrim una demanda important a la ciutat, però també de fora", ha assegurat Tarafa.La regidora ha instat la resta d'administracions, especialment a la Generalitat, a aportar més recursos contra el sensellarisme. "Barcelona no pot absorbir i resoldre en solitari la situació de persones sense llar a tot Catalunya", ha avisat, a l'hora que ha posat el focus en la diferència entre la quantitat de places disponibles a Barcelona (2.200) i a la resta del país, un total de 180. L'Ajuntament reclama que el Govern destini una partida pressupostària de 10 milions d'euros a l'estratègia contra el sensellarisme de la Generalitat, dissenyada el 2017 i que no s'ha dotat fins ara de pressupost. Tarafa també ja plantejat la necessitat de disposar de pisos turístics per a persones sense sostre.L'atenció al sensellarisme durant l'epidèmia també ha evidenciat la situació de vulnerabilitat de les persones sense papers. Un 36% del total d'usuaris atesos no tenen la seva situació administrativa regularitzada.Tarafa ha informat que durant la situació d'emergència s'han fet 206 proves PCR als equipaments habilitats de manera extraordinària per atendre persones sense llar. S'han registrat un total de 22 positius i s'han traslladat dues persones a hospitals.Pel que fa als equipaments habituals, hi ha hagut 111 positius per coronavirus i s'han traslladat 15 persones a hospitals. No hi ha hagut defuncions ni en els equipaments estructurals ni en els extraordinaris.

