​VÍDEOS i FOTOS Els treballadors de Nissan protesten a les portes de les fàbriques

Centenars de treballadors de la #Nissan tallen el trànsit davant la fàbrica i davant l'accés al parc logístic de la Zona Franca pic.twitter.com/L8WnFcMHmh — David Angela (@davidangelagam) May 28, 2020

Foguera de protesta a les portes de la planta de Nissan a Montcada. Indignació entre els treballadors pel tancament pic.twitter.com/grPuFFMBD9 — Miquel Jarque (@miqueljarque) May 28, 2020

Els treballadors de Nissan han protestat aquest matí davant les fàbriques on fins ara han treballat després que la marca nipona comuniqués el tancament de totes les plantes a Catalunya. Les accions de protesta a la Zona Franca han començat poc després de tres quarts de deu del matí amb el tall del carrer 4 amb el carrer E, de camí a la porta principal ubicada al carrer 3.Allà, s'han trobat amb un altre grup de treballadors que venien en direcció contrària i tot seguit han començat una assemblea on decidiran quins són els propers passos a seguir. Paral·lelament, també han agafat els cotxes que tenien aparcats a la planta de pintura i han envoltat les instal·lacions.A Montcada i Reixach, els treballadors s'han concentrat i han cremat pneumàtics per mostrar rebuig contra la decisió de la multinacional tal i com es pot veure en aquest vídeo que ha enregistrat el periodista de Catalunya Ràdio Miquel Jarque.La plantilla està en vaga indefinida des del 4 de maig, quan la direcció volia tornar a obrir una línia de producció per atendre una comanda de Mercedes-Benz que s'havia d'entregar a finals de mes. El tancament afecta als 3.000 treballadors directes de l'empresa i posa en risc la feina de més de 20.000 treballadors indirectes. Des de primera hora, els treballadors de Nissan s'han concentrat davant de tots els seus centres de treball per protestar per l'anunci de l'empresa.Els representants dels treballadors han rebut la notícia una hora abans de la roda de premsa del conseller delegat de Nissan, Makoto Uchida, que ha començat a les deu el matí. Segons fonts sindicals, els plans de Nissan inclouen tancar les tres plantes catalanes a finals d'any i reestructurar les que hi ha a la resta de l'Estat.

