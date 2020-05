​Neixen milers de samarucs, en perill d'extinció, a l'Oceanogràfic de València

Milers d'alevins de l'emblemàtic samaruc (Valencia hispanica), un diminut peix en perill d'extinció, han nascut a l'Oceanogràfic de València gràcies a les condicions naturals del Llac Viu. "Es tracta d'un gran espai aquàtic que ha estat transformat de piscines clorades a un àmbit natural amb flora i fauna locals", informa la gestora del recinte.El passat novembre, la Direcció General de Medi Natural, va introduir, per primer cop, a l'"albufereta" de l'Oceonagràfic uns mil exemplars de samaruc, criats en captivitat.Amenaçats per la destrucció d'hàbitat i la competència d'espècies invasores, el departament autonòmic que dirigeix Mireia Mollà va considerar que l'ecosistema que s'ha creat des fa uns anys als llacs de l'Oceanogràfic té "totes les garanties per allotjar aquesta particular espècie", asseguren.A més, la presència dels samarucs es considera que tenen un gran valor divulgatiu, ja que es dona a conèixer l'espècie a 1,5 milions de visitants que passen anualment per les instal·lacions del centre.Els exemplars, degut al seu petit tamany i les estratègies vitals, van romandre amagats durant alguns mesos, però finalment s'han estès en un hàbitat que ha resultat adequat per a la seva reproducció. Un lloc sense competidors i amb gran quantitat d'aliment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor