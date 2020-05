Primers contagis entre temporers: dos positius fan aïllar nou persones a Alcarràs

Nou temporers de la fruita han estat posats en aïllament a Alcarràs (Segrià) després d'haver estat en contacte amb dos companys que han donat positiu per coronavirus en les darreres 48 hores, segons l'alcalde del municipi, Manel Ezquerra. Els onze afectats vivien en dos pisos diferenciats , sis en un, i cinc en l'altre.Un dels positius es va detectar fa dos dies en un dels pisos, i l'altre ahir al segon pis. Ambdós han estat traslladats a Lleida, un a l'hospital i l'altre a un dels hotels habilitats per atendre pacients de la infecció, atès que presenta símptomes lleus. Les altres nou persones han estat traslladades a un allotjament municipal on faran la quarantena de catorze dies prevista per les autoritats sanitàries.Ezquerra ha explicat que Alcarràs és un municipi d'uns 10.000 habitants que durant la temporada de la recollida de fruita augmenta la població prop d'un 50%, fins a gairebé les 15.000 persones. “Són 5.000 persones més que provenen d'indrets molt diversos”, cosa que feia preveure que hi podria haver algun contagi.De fet, i en previsió, l'Ajuntament ha habilitat els equipaments on els nou temporers passaran la quarantena per acollir, precisament, persones en aquesta situació.Tot plegat en un municipi on la Covid-19 ha tingut poca incidència, i on les autoritats municipals s'esforcen per mantenir l'estadística desinfectant carrers, edificis, supermercats o zones de vianants, conscients del “risc” que suposa aquest any l'arribada dels temporers.

