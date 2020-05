Els Estats Units superen els 100.000 morts per coronavirus

Els Estats Units han arribat als 100.047 morts a causa del coronavirus, segons l'últim balanç ofert per la Universitat Johns Hopkins. La xifra s'ha assolit pocs dies després que s'hagin complert quatre mesos des que es va diagnosticar el primer cas de la Covid-19 als Estats Units, en concret a l'estat de Washington.Pel que fa al nombre de casos registrats, Estats Units està a prop d'arribar als 1,7 milions de positius, sent així, amb diferència, el país més afectat per la pandèmia.Encara que algunes àrees metropolitanes dels Estats Units continuen amb taxes de contagi relativament altes, Donald Trump ha estat pressionant des d'un primer moment perquè l'activitat econòmica no parés.L'epicentre de la pandèmia és l'estat de Nova York, on s'han registrat gairebé 370.000 casos i més de 29.300 morts des de l'arribada del coronavirus al país nord-americà.

