Lleida no passarà dilluns a la fase 2 pel brot de contagis

El Departament de Salut ha confirmat que no demanarà que Lleida passi a la fase 2 la propera setmana després del brot que es va localitzar fa uns dies, segons han confirmat a l'ACN fonts de la conselleria.La consellera de Salut, Alba Vergés, no descartava dilluns que el Govern pogués demanar el passi de Lleida de la fase 1 a la fase 2 tot i que la proposta enviada al Ministeri de Sanitat no ho incloïa. Finalment, la decisió ha estat no fer-ho.Així, la proposta de Salut manté la petició que les regions sanitàries de Girona i la Catalunya Central i les àrees de gestió assistencial del Garraf i el Penedès passin a fase 2 dilluns vinent, mentre que Lleida i la regió metropolitana de Barcelona es mantindran en fase 1.

