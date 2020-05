Degoteig d'escoles que es neguen a obrir en la recta final de curs

El pla de desescalada de les escoles que va presentar la setmana passada el Departament d'Educació no ha satisfet la comunitat educativa, que no veu clar obrir a partir de l'1 de juny aquells centres de les regions sanitàries que es trobin en fase 2. Diverses escoles ja han plantejat a famílies i ajuntaments els problemes de seguretat que pot suposar obrir les portes, en alguns casos, la setmana que ve, i s'ha plantejat als pares que no hi portin els fills. Segons ha pogut saber, centres de diverses comarques ja ha comunicat a les famílies que no obriran aquest juny.Una de les escoles que ja ha fet aquest pas és el centre Camins, de les Franqueses del Vallès. En una carta a la qual ha tingut accés aquest diari, el claustre argumenta la decisió de no obrir en la recta final de curs i assegura que encara no s'està en una fase de desescalada que "garanteixi plenament la seguretat de la comunitat educativa que assisteixi al centre". Les Franqueses del Vallès és un municipi del Vallès Oriental, comarca que pertany a la regió sanitària metropolitana nord, actualment en fase 1. En el seu cas podrien obrir el centre, previsiblement, el 8 de juny, quan el territori ja pugui passar a la fase 2 si així ho autoritza el Ministeri de Sanitat.La decisió de no obrir es va prendre en un consell escolar aquest dimecres al vespre. El claustre lamenta que les instruccions comunicades pel Departament d'Educació xoquen amb la idea d'escola i, en cas d'obrir les portes, seria per "fomentar la por al contagi i la frustració". "Volem obrir l'escola per omplir-la de jocs, de riures, d'abraçades, corredisses i aprenentatges", sosté la carta. En aquest sentit, critiquen que la reobertura de les escoles -Educació ha concedit autonomia als centres per dissenyar-la- s'ha plantejat en termes de conciliació. "El que ens proposen és obrir un edifici amb uns adults que guardin i custodiïn uns infants, però això està molt lluny de ser una escola", lamenten els docents.Aquest divendres l'escola es reunirà amb la resta d'equips directius de la zona i amb la inspecció educativa, a qui ja s'ha traslladat la decisió. L'equip directiu del centre es compromet a "pensar i repensar" l'escola, i assegura que l'obrirà quan s'arribi a la fase de desescalada "que garanteixi la seguretat". Els docents "esperen" que això passi al setembre. Amb tot, mantenen que la millor manera d'acompanyar els infants fins a finals de curs és "continuar la tasca educativa a distància". La missiva acaba amb un dard al Departament d'Educació, a qui acusen de "prendre decisions que no responen a finalitats educatives ni garanteixen la seguretat de ningú".Aquests últims dies les escoles de Catalunya treballen per dissenyar el seu pla de reobertura dels centres al juny a partir de les directrius del Departament. El curs acabarà tal com està previst en el calendari lectiu, el 19 de juny, i per això la majoria d'infants només podran tornar a l'escola una hora o dues en tres setmanes. La reobertura dels centres es planteja per fer acompanyament emocional als alumnes després del confinament i també s'oferirà un servei d'acollida per a nens de tres a sis anys amb pares que puguin acreditar que han de treballar i no poden fer teletreball.

